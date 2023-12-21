Trabzonlu gençler hediyelik eşya yapımı kursuna katılıyor

TESOB'dan yapılan açıklamaya göre, birliğin Mobilyacı İş Adamları Derneği (MOBİAD) ortaklığıyla uygulanan, Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü aracılığıyla finanse edilen projenin eğitimleri geçen ay başladı.

Teorik eğitimleri tamamlayan kursiyerler, Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Uygulama Atölyesi'nde hediyelik serender, magnetler, masaüstü süsleri, anahtarlıklar, kemençeden duvar saatleri ve çeşitli ürünler yapıyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen TESOB Başkanı Metin Kara, Trabzon'da, yurt dışına ve diğer illere bağımlı olan turizme yönelik hediyelik eşya sektörünü canlandırmak amacıyla böyle bir projeye başladıklarını açıkladı.

Kara, birliğin temel amacı ve çalışmaları hakkında bilgi vererek, projenin tamamlanmasının ardından TESOB ve proje ortağı MOBİAD ile kursiyerlerin istihdamı için çalışacaklarını ifade etti.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz da kursiyerlerin çalışmalarından memnuniyet duyduğunu kaydederek, kursiyerlerin işe yerleştirilmeleri konusunda oda olarak destek vereceklerini aktardı.