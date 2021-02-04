Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 16:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da evinde uyuşturucu ve uzun namlulu silah ele geçirilen zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da evinde sentetik uyuşturucu ile uzun namlulu silah ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbarat çalışması neticesinde şüpheli bir kişinin ikametine operasyon düzenlendi.
Aramada, 595 gram sentetik uyuşturucu ile 1 uzun namlulu silah ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu
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