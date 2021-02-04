İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen istihbarat çalışması neticesinde şüpheli bir kişinin ikametine operasyon düzenlendi.

Aramada, 595 gram sentetik uyuşturucu ile 1 uzun namlulu silah ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı​​​.​