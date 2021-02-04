Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da kahvehanede yakalanan 16 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'da, yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri gereği kapalı olması gereken kahvehanedeki 16 kişiye idari para cezası kesildi.
Polis ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanın altında M.Y'ye ait kahvehaneden ses geldiği ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi.
Kilitli olan kapının açılmasının ardından iş yerinde yakalanan 16 kişiye, Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri nedeniyle idari para cezası uygulandı.
Son Haberler
- 17:11
- 17:09
- 17:13
- 17:08
- 17:16
Sıradaki Haber
Kastamonu merkezli sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz