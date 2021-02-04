Haber Giriş: 4 Şubat 2021 Perşembe 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu merkezli sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu ve İstanbul'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kastamonu merkezli İstanbul bağlantılı sahte alkol imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 133 şişe sahte içki, 125 litre içki yapımında kullanılan alkol, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
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