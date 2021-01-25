Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da asayiş uygulaması: Uyuşturucu madde ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da asayiş uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan uygulamada 8.50 gram esrar, 9.95 gram sentetik uyuşturucu ile 27 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Etiketler: Uyuşturucu
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