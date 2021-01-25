İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan uygulamada 8.50 gram esrar, 9.95 gram sentetik uyuşturucu ile 27 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilecek.