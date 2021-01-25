Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 13:17Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Eski araç lastikleri kedi evi oldu
[Fotoğraf: İHA]
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde belediye araçlarından çıkan yıpranmış lastiklerden kedi evleri yapıldı. 18 adet kedi evi ilçenin muhtelif sokaklarına yerleştirildi.
Muratlı’da havaların soğuması üzerine Belediye Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti.
Belediye araçlarından çıkan atık lastiklerden kedi evleri yapıldı.
Rengarenk boyanan kedi evleri ilçe merkezindeki 100. Yıl, Mustafa Kemal ve Erol Okyay caddeleri ile parklar ve Sıradükkanlar mevkiine konuldu.
Gelecek talebe göre sayının artırılacağı belirtildi.
Belediye tarafından yapılan açıklamada, sokakta yaşayan kedi ve köpekler için mama ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler üretilmeye devam edileceğine dikkat çekildi.
İlk etapta kurulan 18 adet atık lastik kedi evleri, hayvanseverler ve vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı.
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