Muratlı’da havaların soğuması üzerine Belediye Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri de harekete geçti.

Belediye araçlarından çıkan atık lastiklerden kedi evleri yapıldı.

Rengarenk boyanan kedi evleri ilçe merkezindeki 100. Yıl, Mustafa Kemal ve Erol Okyay caddeleri ile parklar ve Sıradükkanlar mevkiine konuldu.

Gelecek talebe göre sayının artırılacağı belirtildi.

Belediye tarafından yapılan açıklamada, sokakta yaşayan kedi ve köpekler için mama ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projeler üretilmeye devam edileceğine dikkat çekildi.

İlk etapta kurulan 18 adet atık lastik kedi evleri, hayvanseverler ve vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı.