Haber Giriş: 2 Kasım 2021 Salı 13:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 7 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da çeşitli hırsızlık olaylarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da İnönü Mahallesi'ndeki bir iş yerinde 6 dalgıç pompası, 1 yatak ve 5 sobanın çalınmasıyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, yaptıkları incelemede olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Koşu Mahallesi'nde bir kamyondan mazot çaldığı tespit edilen 2 şüpheli, Toptaş Mahallesi'nde Battalgazi Belediyesine ait MORMAŞ Fabrikası'nda meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili gözaltına alınan 2 zanlı ile Yavuz Selim Mahallesi'nde motosiklet çaldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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