Aziziye Belediyesinden yapılan açıklamada, serginin ilçeye bağlı Dadaşkent Mahallesi'ndeki Engelsiz Yaşam Merkezi’nde yarın açılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da İslam kültürünün önemli bir parçasını teşkil eden ve İslami sanatlara ilgi duyan herkesi sergiye davet etti.

Belediye olarak kültür ve sanat etkinlikleriyle de ön planda olduklarını, organize ettikleri bu serginin, adı gibi çok farklı olacağını ifade eden Orhan, şunları kaydetti:

"Hüsn-i Hat, Ebru, Seramik ve Tezhib gibi İslami dekoratif sanatlar, bizim kültürümüzde öteden beri çok özel bir yer tutmuştur. Bu bağlamda bizler de, hat sanatının çakıl taşları, ebru ve seramik süsleme sanatıyla buluştuğu birbirinden özel eserleri görücüye çıkartıyoruz. Farklı biçimsel anlatımlar kullanarak ortaya çıkardığı eserlerle hat sanatına alışılmışın dışında bir bakış açısı geliştiren Erzurumlu sanatçımız Neslihan Arzu Keteci hocamıza şimdiden teşekkür ediyor ve sanatseverleri Çarşamba günü açacağımız sergiye bekliyoruz."

Erzurumlu sanatçı Keteci ise sergilenecek eserlerde yeni bir söylem, yeni bir çizgisel form ve biçimsel anlatım kullandıklarını belirterek, bu serginin görsel bir şölen olmasının yanı sıra, insanı ve psikolojisini olumlu yönde etkilemeyi de hedeflediklerini aktardı.