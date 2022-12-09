Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma 13:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da 13 yıl 9 ay cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında hırsızlık suçlamasıyla 13 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlünün yerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Malatya
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