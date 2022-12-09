Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında hırsızlık suçlamasıyla 13 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan hükümlünün yerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.