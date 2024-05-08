Malatya Pütürge'de Bilim Şenliği düzenlendi

Pütürge Yatılı bölge Okulunda düzenlenen etkinlikte öğrenciler stantlarda çalışmalarını sergiledi.

Pütürge Kaymakamı Ahmet Kasım Tecimen, yaptığı konuşmada, öğrencilerin bilime olan ilgisini artırmak ve onları bilimsel düşünmeye teşvik etmeyi hedeflediklerini söyledi.





Tecimen, öğrencilerin yaptıkları çalışmaların takdire şayan olduğunu belirterek, gelecekteki bilim insanlarının yetişmesine katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

Şenlikte öğrenciler, akademisyenlerle çeşitli deneyler de yaptı.

Etkinliğe Belediye Başkanı Mikail Sülük ile akademisyenler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.