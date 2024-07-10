Mağaza müdürü dolandırıcılıktan tutuklandı

Çerkezköy'de uzun yıllardır faaliyet gösteren bir mağazada müdür olarak çalışan M.A.A., mağdurların yaptığı şikayetler sonucunda Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Senetlerin karşılığı olan ücretleri şirketin hesabı yerine kendisinin ve iş birlikçisi olduğu iddia edilen başka bir mağaza çalışanının hesabına yönlendirdiği iddia edilen M.A.A., sorgusunda suçlamaları kabul etmedi.

Olayla ilgili mağazanın bölge sorumlusu ve firma sahibinin de ifadesi alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan M.A.A.'nın son günlerde çevresindeki bazı kişileri arayarak borç para istediği iddia edildi.

Mağaza müdürü, tutuklanarak Tekirdağ Cezaevi'ne gönderildi. Mağaza çalışanının yakalanması için de çalışma başlatıldı.