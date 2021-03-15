Türkiye'nin otomotiv ihracatında önemli yere sahip olan, ihracat sıralamasında İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir, Gaziantep ve Ankara'nın ardından 7. basamaktaki yerini koruyan Sakarya, yeni ulaşım yatırımlarıyla ilgi görmeye devam ediyor.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun 6. kesiminin 68 kilometre uzunluğundaki son bölümü olan TEM İzmit-1 Kavşağı ile proje sonu TEM-Akyazı kavşakları arasının 19 Aralık 2020'de hizmete alınmasının ardından Sakarya Ticaret ve Sanayi Odasına (SATSO) yatırım talepleri gelmeye başladı.

"Talepler otomotiv başta olmak üzere birçok sektörden geliyor"

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, AA muhabirine, Sakarya'nın, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun geçiş güzergahında bulunması ve İstanbul'a yakınlığı nedeniyle jeopolitik avantajının olduğunu söyledi.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun hizmete alınmasıyla bölgeye önemli bir ulaşım aksının kazandırıldığına işaret eden Altuğ, "19 Aralık'ta Kuzey Marmara Otoyolu'nun açılmasından sonra otoyolun çıkışının olduğu ilçelerimizde çok ciddi talep olmaya başladı. Aradan geçen 3 ayda sadece SATSO'ya 32 yatırım başvurusu var, bunları değerlendiriyoruz." dedi.

Kentin kuzey ilçelerinde makine ve mobilya ihtisas OSB'lerinin olduğuna değinen Altuğ, gelen taleplere istinaden İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası ile diğer büyük odalarla görüştüklerini, hem organize sanayi bölgelerini büyütme hem de yeni organize sanayi bölgeleri kurma çalışmalarının olduğunu anlattı.

Altuğ, süreci vali, belediye başkanları ve mülki amirlerle iş birliği içerisinde yürüttüklerini aktararak, taleplerin otomotiv başta olmak üzere birçok sektörden geldiğini bildirdi.

Otomotiv yan sanayi kuruluşlarının da Sakarya'da yatırım yapmak istediğini belirten Altuğ, "Kapasite günden güne artacak. Hem bu anlamda hem de İstanbul'da dar sanayi alanlarına sıkışmış birçok sektör artık Sakarya'ya ve yakın bölgelere çıkmak için yer talep ediyorlar." ifadelerini kullandı.

"İstihdama çok ciddi katkı sağlaması bekleniyor"

Altuğ, yeni taleplerin yatırıma dönüştüğünde kentteki istihdama çok ciddi katkılar sağlanacağını dile getirdi.

Yeni üretim alanlarının planlamalarını yaptıklarını anlatan Altuğ, şöyle devam etti:

"Şehrin istihdamına çok ciddi katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir organize sanayi bölgemiz (OSB) var. Mevcutta 5 yeni OSB düşünüyoruz ama bunlardan birisi KOBİ İhtisas OSB çalışmamız. Organize sanayi bölgelerindeki minimum alan 3 bin metrekare. KOBİ İhtisas OSB projesinde, 3 bin metrekarelik alanlar üretmeyi planlıyoruz. Türk ekonomisinin ve üretiminin daha çok küçük orta ölçekli firmalarda yoğunlaştığını biliyoruz. Bu küçük orta ölçekli firmaları burada konuşlandırma gibi bir arzumuz var. Bunların yerleşimini kısım kısım gerçekleştireceğiz. Bu OSB'ye de şehir dışından özellikle İstanbul'dan birçok üreticimizin talebi var. İyi ilerliyoruz."

Altuğ, şehre yatırım yapacak firmaların tamamına yakınının ihracat odaklı olduğuna dikkati çekerek, "Yaklaşık 6 milyar dolar olan ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz var. Bu taleplerle ve firmaların gelmesiyle hedefe çok daha çabuk ulaşacağımızı düşünüyoruz." dedi.