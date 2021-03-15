Haber Giriş: 15 Mart 2021 Pazartesi 11:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de kahvehanenin önünde çıkan kavgada bir kişi tüfekle yaralandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan kavgada bir kişi pompalı tüfekle yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kuvvetli Mahallesi Beydağ Caddesi üzerinde kapalı olan bir kahvehanenin önündeki masada oturan B.T ile H.B arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle B.T, .HB'yi pompalı tüfekle yaraladı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
YaralananH.B ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
B.T, gözaltına alındı.
Etiketler: Emniyet Genel Müdürlüğü
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