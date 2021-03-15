Kuvvetli Mahallesi Beydağ Caddesi üzerinde kapalı olan bir kahvehanenin önündeki masada oturan B.T ile H.B arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle B.T, .HB'yi pompalı tüfekle yaraladı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YaralananH.B ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

B.T, gözaltına alındı.