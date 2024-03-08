Kütahyalı öğrenciler golfle tanıştı

Okul bahçesine kurulan mini golf sahasını ilk kez gören öğrenciler, öğretmenleri Fatma Özhan'ın yardımıyla golf oynadı, bu spor dalı hakkında bilgi aldı.

Kuruçay İlköğretim Okulu Beden Eğitimi öğretmeni Fatma Özhan, amacının öğrencilere bütün spor branşlarını tanıtmak olduğunu söyleyerek, "Amacımız öğrencilere tüm spor branşlarını tanıtmak idi. Biz de ne yapabiliriz? Kendi beldemizde golfu nasıl tanıtabiliriz diyerek bir simülasyonunu yaptık. Malzemeleri kendimiz aldık. Düzeneğimizi kurduk, güzel bir düzeneğimiz oldu. Çocuklar da golf sporunu tanımış oldu böylelikle. Golf tahtamız yok, ya da sopamız yok ama bunun yerine kullanabileceğimiz mutlaka alternatif çıkarabiliriz diye düşündükten sonra süpürgelerimizi kullandık. Farklı ama bence güzel bir oyun oldu" dedi.

Öğrenciler de golf oyununu beğendiklerini belirterek, bu oyunu kendilerine öğreten öğretmenlerine teşekkür ettiler.