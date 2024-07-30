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Güncel
AA 30.07.2024 13:36

Kütahya'daki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Kütahya'da, kurdukları inşaat şirketi üzerinden "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 zanlı arasındaki şirket sahibi çift tutuklandı.

Kütahya'daki dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, konut projesi üzerinden daire satarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik 4 gün önce yaptığı operasyonda gözaltına alınan 7 zanlının polisteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan şirket sahibi Mehmet E. (32) ile eşi Hülya E. (35) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer zanlılar M.E. (48), M.Ö. (27), M.Ö.Y. (36), Ö.V.Ç. (42) ve E.İ.K. (24) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 4 gün önce şüphelilerin belirlenen adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 45 ev satış sözleşmesi, banka dekontları, 14 tapu, 2 tabanca, çelik kasa ve dijital materyaller ele geçirilmişti.

Operasyon kapsamında Bursa'da 1 arsa, Yalova’da 1 mesken ve 1 araca el konulmuştu. İlk belirlemelere göre, şüphelilerin 154 milyon liralık satış yaptıkları ve 38 kişiyi mağdur ettikleri öğrenilmişti.

Şüphelilerin mağdurları oyalamak için ise arsaya temel attığı ya da sadece zemin katları yaparak inşaatları sürdürmedikleri tespit edilmişti.

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