Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kütahya'da uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kütahya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.
İçinde şüphelilerin bulunduğu otomobili kent girişinde durduran ekipler, şüphelilerin üst aramasında 105 gram sentetik uyuşturucu ile 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.
Gözaltına alınan F.S, R.Ş, E.Ç, İ.B, T.S. ve R.G. emniyete götürüldü.
Etiketler: Kütahya Uyuşturucu Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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