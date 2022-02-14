İzmir Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gerçekleştirilen etkinliğe 80 kişi katıldı.

Programa katılanlar TRT ve Dijital Sanatlar'ın ortak yapımcılığını üstlendiği, Şehit Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik ve Şehit Eren Bülbül'ün öyküsünü anlatan "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.