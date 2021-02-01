İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir torna atölyesinde kaçak silah üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, B.T'ye (36) ait atölyede yaptıkları aramalarda 4 tabanca, 3 kurusıkı tabanca, 6 tabanca şarjörü, 5 tabanca fişeği, iki av tüfeği, bir havalı tüfek, 8 av tüfeği fişeği, iki tüfek dürbünü ve bir tüfek susturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.