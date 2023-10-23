Kütahya'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Y.A. yönetimindeki tır, Gediz-Simav kara yolu Buğday Pazarı Kavşağı'nda Mehmet Emin Uluten'in kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobildeki Saniye Uluten'in (53), olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü Uluten, ambulansla kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Tır şoförü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.