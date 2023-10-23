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Güncel
AA 23.10.2023 15:35

Kütahya'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kütahya'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotograf: AA]

Y.A. yönetimindeki tır, Gediz-Simav kara yolu Buğday Pazarı Kavşağı'nda Mehmet Emin Uluten'in kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazayı fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kütahya'da tır ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ekipler, çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobildeki Saniye Uluten'in (53), olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan otomobil sürücüsü Uluten, ambulansla kaldırıldığı Gediz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tır şoförü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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