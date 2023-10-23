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Güncel
AA 23.10.2023 15:17

Mersin'de yayla evlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yayla evlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Mersin'de yayla evlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Yarenler, Koyuncu ve Tabiye mahallelerindeki yayla evlerinden farklı tarihlerde gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, evlerden hırsızlık yaptığı tespit edilen D.G. ve A.M. operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde, yayla evlerinden çalındığı belirlenen bilgisayar, tablet, cep telefonu, televizyon, çay ve kahve makineleri, süpürge ve çok sayıda elektronik eşya ele geçirildi.

Şüphelilerden D.G'nin kablo hırsızlığından da arandığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan D.G. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mersin Hırsızlık
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