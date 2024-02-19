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Güncel
AA 19.02.2024 15:06

Kütahya'da tefecilere operasyon: 9 gözaltı

Kütahya'da tefecilik yaptıkları iddia edilen 9 şüpheli gözaltına alındı.

Kütahya'da tefecilere operasyon: 9 gözaltı

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, arsa tapusu üzerine konulmuş 500 bin lira değerinde ipotek belgesi ile toplam 368 bin lira olan 11 senet ele geçirildi.

Tefecilik yaptıkları iddia edilen Y.Y, D.Ş, H.S.D, C.D, Ç.İ, B.E, E.C, A.C.C. ile E.C. gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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