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Güncel
AA 17.10.2024 23:24

Kütahya'da sit alanında kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

Kütahya'nın Emet ilçesinde, tarihi eser aramak için sit alanında kamyon, traktör, su tankeri ve çeşitli araç gereçlerin de olduğu ekipmanla izinsiz kazı yaparken yakalanan 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kütahya'da sit alanında kaçak kazı yapan 8 kişi suçüstü yakalandı

İlçeye bağlı İkibaşlı köyü yakınlarında bulunan sit alanındaki Maltepe Tümülüsü mevkisinde park halindeki araçtan şüphelenen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede arama yaptı.

Ekipler, bir grup şüpheli tarafından yaklaşık 15 metre derinliğinde bir alanda izinsiz kazı yapıldığını belirledi.

Kültür ve tabiat varlığı bulmak için kamyon, 2 traktör, traktöre bağlı su tankeri ve çeşitli ekipmanla kazı yapan A.İ, Ü.H, M.Ç, S.G, E.Y, F.Y, M.İ.V. ile M.Y, gözaltına alınarak İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Y. ile M.Ç. tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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