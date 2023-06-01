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Güncel
AA 01.06.2023 00:27

Kütahya'da sağanak etkili oldu

Kütahya'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kütahya'da sağanak etkili oldu

İl merkezinde yaklaşık 2 saat süren dolu ve sağanak, bazı binaların bodrumlarında su baskınlarına yol açtı.

Su birikintileri, şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalarına neden oldu.

Kütahya'da sağanak etkili oldu

Su birikintilerinden geçmeye çalışan bazı araçlar, arızalanarak yolda kaldı.

Kütahya-Afyonkarahisar Çevre Yolu'nda, sel nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanırken, trafik ekipleri de kontrollü şekilde ulaşımın sağlanması için çalışma yürütüyor.

Kütahya Belediyesi ekipleri ise su birikintisi olan bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Gediz ve Şaphane ilçelerinde etkili olan sağanak nedeniyle oluşan sel, tarım alanlarında zarara neden oldu.

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