Denizli'de sağanak etkili oldu

Kentte öğleden sonra başlayan ve bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinin bodrumlarını su bastı.

Sağanak nedeniyle kent merkezindeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda taşkınlar oldu.

Bu güzergahta ilerleyen belediye otobüslerinin geçişlerine bir süre izin verilmedi.

Bazı caddelerde trafik akışı aksadı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birikintilerin oluştuğu noktalarda suyu tahliye etti.

Öte yandan Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde yolun çökmesi sonucu yoldan geçen kamyon çukura düştü. Yara almadan kurtulan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Derenin taşması sonucu bazı mahallelerde hasar oluştu

Sağanak yağışın ardından Karahayıt ve Akköy mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı ev ve ahırlar su altında kaldı. Bazı tarım arazileri zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dere yatağında bulunan bazı ahırlardaki küçükbaş hayvanlar telef oldu. İtfaiye ve belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Jandarma ekipleri ise taşkın yaşanan bölgeye giriş ve çıkışları kontrollü şekilde sağlıyor.