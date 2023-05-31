Çok Bulutlu 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 31.05.2023 23:51

Denizli'de sağanak etkili oldu

Denizli'de sağanak kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi.

Denizli'de sağanak etkili oldu

Kentte öğleden sonra başlayan ve bazı mahallelerde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, bazı ev ve iş yerlerinin bodrumlarını su bastı.

Sağanak nedeniyle kent merkezindeki Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda taşkınlar oldu.

Bu güzergahta ilerleyen belediye otobüslerinin geçişlerine bir süre izin verilmedi.

Bazı caddelerde trafik akışı aksadı, uzun araç kuyrukları oluştu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, birikintilerin oluştuğu noktalarda suyu tahliye etti.

Öte yandan Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde yolun çökmesi sonucu yoldan geçen kamyon çukura düştü. Yara almadan kurtulan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Denizli'de sağanak etkili oldu

Derenin taşması sonucu bazı mahallelerde hasar oluştu

Sağanak yağışın ardından Karahayıt ve Akköy mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı ev ve ahırlar su altında kaldı. Bazı tarım arazileri zarar gördü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Dere yatağında bulunan bazı ahırlardaki küçükbaş hayvanlar telef oldu. İtfaiye ve belediye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Jandarma ekipleri ise taşkın yaşanan bölgeye giriş ve çıkışları kontrollü şekilde sağlıyor.

ETİKETLER
Denizli Sağanak
Sıradaki Haber
Elazığ'da şarampole devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:47
Üst geçide çarpan tır devrildi
00:44
NATO dışişleri bakanları Oslo'da bir araya geldi
00:46
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
00:36
Doğal gazda haziran tarifesinde değişiklik yapılmadı
00:16
İyi Parti'de kurultay öncesi görüşme trafiği
23:49
Iğdır'da motosiklet sulama kanalına düştü: 1 ölü, 1 yaralı
Kılıçkaya Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşınca kapaklar açıldı
Kılıçkaya Barajı'nda doluluk oranı yüzde 100'e ulaşınca kapaklar açıldı
FOTO FOKUS
Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü
Rus füzesi başkent Kiev’de otoyola düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ