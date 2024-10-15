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Güncel
AA 15.10.2024 18:29

Kütahya'da iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kütahya'da iki işçi servisinin çarpıştığı kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kütahya'da iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Ali D. idaresindeki işçi servisi 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi'nde aynı yöne giden Ali B'nin kullandığı servisle çarpıştı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan 2'si kadın 3 işçi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada her iki otobüste de hasar oluşurken kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

ETİKETLER
Kütahya Trafik Kazası 112 Acil Çağrı Merkezi
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