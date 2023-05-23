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Güncel
AA 23.05.2023 16:36

Kütahya'da hırsızlık olaylarında azalma yaşandı

Kütahya'da geçen yıla göre, bu yıl hırsızlık olaylarında azalma gerçekleştiği bildirildi.

Kütahya'da hırsızlık olaylarında azalma yaşandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde hırsızlık olaylarını azaltmaya yönelik uygulamalar, denetimler ve kontrolleri içeren çalışmalar sonucu yılbaşından 20 Mayıs'a kadar hırsızlık olaylarında geçen senenin aynı dönemine kıyasla azalma sağlandı.

Evden hırsızlık yüzde 50, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık yüzde 16,2, motosiklet hırsızlığı yüzde 39,3, oto hırsızlığı yüzde 28,6, hayvan hırsızlığı yüzde 80, yağma yüzde 35,7 azaldı.

Yapılan çalışmalarda 61 ruhsatsız tabanca, 30 ruhsatsız tüfek, 44 kurusıkı tabanca, 658 mermi ya da fişek, 11 bin gram tütün, 2 bin 685 paket gümrük kaçağı sigara, 1 kilogramdan fazla farklı miktarlarda ve çeşitlerde uyuşturucu madde, 3 kilogram sentetik kannabinoid, 291 adet ekstazi hap, 4 bin 106 adet sentetik ecza, 81 bin 460 makaron ve 398 delici kesici alet ele geçirildi.

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