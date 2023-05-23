Çok Bulutlu 16ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 23.05.2023 16:23

Yozgat'ta yağlık ayçiçeği ekimi yapıldı

Yozgat Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, Tarım ve Orman Bakanlığının "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP)" kapsamında Yozgat'ta çiftçilere hibe destekli dağıtılan 19 bin 660 kilogram yağlık ayçiçeği tohumunun ekildiğini bildirdi.

Yozgat'ta yağlık ayçiçeği ekimi yapıldı

Özkaya, yazılı açıklamasında, kentte geçen yıl 130 bin dekar yağlık ayçiçeği ekiminin yapıldığını belirtti.

Bu yıl çiftçiye hibe destekli 19 bin 660 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldığını aktaran Özkaya, şunları kaydetti:

"Dağıtılan bu tohumla 40 bin dekar ekim yapılacaktır. Yağlık ayçiçeği ekilişinde Türkiye'de 28'inci, üretimde 26'ncıyız. İlk 10'da olacak şekilde Yozgat'ı Türkiye'nin önemli üslerinden birisi haline getirmeyi hedefliyoruz. Yaptığımız bu çalışmaların, dağıttığımız tohumların ve dolayısıyla ürettiklerimizin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz."

ETİKETLER
Yozgat Tarım Üretimi
Sıradaki Haber
Elazığ'da kaçak avlanan 1 ton 400 kilogram balık ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:42
Mardin'de PKK/KCK'ya operasyon: 17 gözaltı
16:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan emeklilere zam sinyali
16:22
Meksika’da Popocatepetl Yanardağı'nın kül püskürtmesinin ardından sarı alarm verildi
16:08
İngiltere'de bütçe açığı nisanda 25,6 milyar sterline yükseldi
16:05
İngiltere'de uluslararası öğrenciler Ocak 2024 itibarıyla ailelerini ülkeye getiremeyecek
15:44
Evcil hayvanlar çocuk gelişimini nasıl etkiliyor?
Çalyan Gölü buz pistine döndü
Çalyan Gölü buz pistine döndü
FOTO FOKUS
Ankara'da fırtınada çatıdan uçan parçalar ölüme neden oldu
Ankara'da fırtınada çatıdan uçan parçalar ölüme neden oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ