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Güncel
AA 20.04.2024 09:39

Kütahya'da Frig desenlerinin kıyafet, çini ve seramiklere işlendiği sergi açıldı

Kütahya'da Kültür ve Turizm Haftası dolayısıyla Frig medeniyetine ait desenlerin çeşitli objelere işlendiği "Zarafetin ve inceliğin kesiştiği yer Frigler" sergisinin açılışı yapıldı.

Kütahya'da Frig desenlerinin kıyafet, çini ve seramiklere işlendiği sergi açıldı

Kütahya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce kentteki bir alışveriş merkezinde açılan sergide, Kütahya ve Eskişehir Olgunlaşma Enstitüleri tarafından hazırlanan eserler sergilenmeye başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal, birçok etkinlik düzenleyerek kültür ve turizm haftasını dolu dolu geçirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Kütahya'nın tarih ve kültür şehri olduğunu dile getiren Ünal, "Tarihte bilinen en eski medeniyetlerden olan Friglerin izlerini taşıyan sergiyi açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Kültür ve turizm şehrimize değer katacak etkinlikleri inşallah hep birlikte düzenlemeye devam edeceğiz." dedi.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Elif Telli, Eskişehir Olgunlaşma Enstitüsü ile ortak çalışmaya imza attıklarını ifade ederek, "İki komşu il olarak güçlü olduğumuz yönlerimizle çalışmalar yaptık. Frig temalı sergimizde günümüzde kullanılan objelerle inovasyon yaprak desenlerimizi kullandık." diye konuştu.

Sergi 22 Nisan Pazar akşamına kadar ziyaret edilebilecek.

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