Kütahya'da "El Ele Gazze Şeridi" eylemi gerçekleştirildi

Filistin İnisiyatifinin çağrısıyla, Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen eylem için Filistin destekçisi çok sayıdaki kişi, Zafer Meydanı’nda bir araya geldi.

Türk ve Filistin bayrakları ile omuzlarında kefiyeler taşıyan katılımcılar, İsrail'in zulmünü lanetledi.

KÜSİDAP adına açıklama yapan Kütahya İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mustafa Yenipazar, dünyanın birçok kentinde insanların Filistin’e destek için bir araya geldiğini söyledi.

Yaşanan çatışmayı Filistinlilerin kazanacağını dile getiren Yenipazar, şunları kaydetti:

“Filistin'deki kardeşlerimizin başlattığı 'diriliş hareketi' dalga dalga tüm yeryüzüne yayılıyor. Biz bu el ele eylemimizle zulme karşı bir duruş sergiliyoruz. Bugün buraya yağmura rağmen toplanan yüzlerce kardeşimizle tarafımızı, duruşumuzu sergiliyoruz. İlk günden itibaren söylüyoruz. Ortaya koyduğumuz hiçbir gayret karşılıksız kalmaz ve bu gayretlerimizin karşılığını da tüm dünya insanlığı olarak Allah'ın izniyle alacağız. Barış hakim olup, hak hakim olana kadar bu eylemlerimiz devam edecek. Allah'ın izniyle hiç kimseyi uyutmayacağız. Uyuyan kardeşlerimizi de uyandıracağız. En çok ihtiyacımız olan şey bu”

Konuşmanın ardından, aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu katılımcılar, el ele tutuşup insan zinciri oluşturarak Ulu Cami’ye kadar yürüdü.

El ele eylemi, Kur’an-ı Kerim okunması ve saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dua edilmesinin ardından sona erdi.