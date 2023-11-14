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Güncel
İHA 14.11.2023 17:01

Adıyaman'da asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor

Adıyaman Belediyesi, Karaali Köprüsünde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Adıyaman'da asfalt çalışmaları aralıksız devam ediyor

Şehri yeniden ayağa kaldırabilmek adına gece gündüz demeden çalışmalarını yürüten Adıyaman Belediyesi, Karaali Köprüsünde freze çalışması sonrası asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Tahribat oluşmuş yollarda freze ve asfaltlama çalışmalarını yürüten Adıyaman Belediyesi, oluşan tahribatları ortadan kaldırmak için yoğun bir mesai içerisinde çalışıyor. Şehrin önemli ulaşım ağlarından olan Karaali köprüsünde oluşan tahribattan dolayı ekipler, freze çalışması yaparak yolun yükselmesinin ve eğim kazanmasının önüne geçerek asfaltlama çalışmasını sürdürüyor.

Çalışmalarla ilgili bilgi aktaran Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, “Şehir genelinde aralıksız şekilde hummalı bir çalışma sürdürüyoruz. Daha önceleri de freze makinamız olmadığı için eski asfaltın üzerine tekrar asfalt döküyorduk ancak belediyemiz, geniş bir filo ağına sahip olabilmek için çok çaba sarf etti ve bugün freze aracına sahibiz. Freze aracı asfalt üstüne asfalt dökerek değil de eski asfaltın yerden kazınıp geri dönüşüme gönderilmesini sağlıyor ve zemin seviyesinin düşerek yeni dökülecek asfaltın eğimsiz ve normal seviyede olmasını sağlıyor. Bu kapsamda sürücülere daha rahat bir sürüş imkânı sağlıyor. Kent merkezinde tahrip olan tüm yolları en kısa sürede eski haline döndürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

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