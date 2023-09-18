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Güncel
AA 18.09.2023 12:17

Kütahya’da bir emekliyi telefonla dolandıran 3 şüpheli yakalandı

Kütahya'da telefonla aradıkları kişiyi, kendilerini polis olarak tanıtıp yaklaşık 4 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 3 zanlı gözaltına alındı.

Kütahya’da bir emekliyi telefonla dolandıran 3 şüpheli yakalandı

Gediz ilçesinde 79 yaşındaki Abdullah Karaca'yı arayan kişiler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak FETÖ operasyonu yapılacağını ve paraya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Operasyonun gizli yürütüldüğünü aktaran şüpheliler, bunu kimseye söylememesi gerektiğini belirterek Karaca'yı ikna etti.

Karaca, eşi ile Gediz Devlet Hastanesi yakınlarında kendisini polis olarak tanıtan ve isminin İsmail olduğunu söyleyen kişiye 70 bin avro ve 1 kilogram altını teslim etti.

Karaca, daha sonra Uşak’ta bir galeriye aracını satarak dolandırıcıların verdiği banka hesabına da 410 bin lira gönderdi.

Dolandırıcılar, Karaca'ya operasyonun 15 Eylül'de tamamlanacağını ve sonra parasını iade edeceklerini söyledi.

Parasının gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan Karaca, polise giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, dolandırıcılık olayını gerçekleştiren 3 şüpheliyi yakaladı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kütahya Dolandırıcılık
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