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Güncel
AA 18.09.2023 11:34

Erzincan’da iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Erzincan’da iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü

F.Ö'nün kullandığı otomobil Erzincan-Refahiye kara yolu Kova köyü yakınlarında İlhan Batman idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine, belirtilen adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Batman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan diğer sürücü F.Ö ise Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan F.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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