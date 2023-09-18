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Güncel
İHA 18.09.2023 10:48

Düğün konvoyunda kaza; biri ağır 5 yaralı

Ağrı’da düğün konvoyunda bulunan bir otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, biri ağır 5 kişi yaralandı.

Düğün konvoyunda kaza; biri ağır 5 yaralı

Bu gün sabah saat 10:30 sularında Ağrı-Hamur karayolunda meydana gelen kazada, Menderes A. idaresindeki otomobil, düğün konvoyunda Ağrı’dan Hamur ilçesine doğru seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak takla attı.

Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan sürücü Menderes A.’nın yanı sıra Yasin A., Gülcan A., Makbule A., Songül A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık, polis, itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavileri süren yaralılardan Makbule A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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