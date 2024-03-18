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Güncel
DHA 18.03.2024 14:36

Kütahya'da ATV ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kütahya'nın Emet ilçesinde otomobille çarpışan arazi aracı ATV’nin sürücüsü Recep Ölmez ağır yaralandı.

Kütahya'da ATV ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kaza, Emet-Hisarcık karayolu İğdeköy yol ayrımında meydana geldi.

Ömer A. yönetimindeki  otomobil, yol ayrımında Recep Ölmez yönetimindeki arazi aracı ATV ile çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Müdahale'nin ardından Recep Ölmez, ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

ATV sürücüsü Ölmez hayati tehlikesi nedeniyle buradan Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Ömer A. ise jandarma karakoluna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

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