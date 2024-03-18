Giresun'da toplu iftar geleneği yaşatılmaya devam ediyor

Giresun’un Alucra ilçesinde vatandaşlar her yıl organize edilen toplu iftar yemeğiyle oruçlarını açıyor.

Dernek Başkanı Resul Zorba geleneği ellerinden geldikçe sürdürmeye çalıştıklarını söylüyor...

“İlçemizde uzun yıllardır kimse evinde yemek pişirmek zorunda kalmıyor ve ilçemize gelen misafirlerimiz oluyor. Eş dost Ramazan'ı topluca yaşıyoruz. Ramazan boyunca komşuların ve vatandaşların katkılarıyla iftar yemeğimizi veriyoruz. Elimizden geldiği müddetçe de her yıl bu geleneği sürdürmeye çalışacağız. Yemeğimizi yedikten sonra da çayımızı içiyoruz, sohbet ediyoruz. Hocamızın dini sohbetlerinin ardından teravih namazımızı kılıp evlerimize dağılıyoruz. Bu tür etkinlikler, toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirerek Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmaya devam ediyor"