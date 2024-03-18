Parçalı Bulutlu 13.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 18.03.2024 14:31

Giresun'da toplu iftar geleneği yaşatılmaya devam ediyor

Şehit Emre Doruk Kültür ve Hizmet Derneği organizesinde hayırseverler tarafından ilçe halkına iftar yemeği veriliyor.

Giresun'da toplu iftar geleneği yaşatılmaya devam ediyor
[Fotograf: İHA]

Giresun’un Alucra ilçesinde vatandaşlar her yıl organize edilen toplu iftar yemeğiyle oruçlarını açıyor.

Dernek Başkanı Resul Zorba geleneği ellerinden geldikçe sürdürmeye çalıştıklarını söylüyor...

“İlçemizde uzun yıllardır kimse evinde yemek pişirmek zorunda kalmıyor ve ilçemize gelen misafirlerimiz oluyor. Eş dost Ramazan'ı topluca yaşıyoruz. Ramazan boyunca komşuların ve vatandaşların katkılarıyla iftar yemeğimizi veriyoruz. Elimizden geldiği müddetçe de her yıl bu geleneği sürdürmeye çalışacağız. Yemeğimizi yedikten sonra da çayımızı içiyoruz, sohbet ediyoruz. Hocamızın dini sohbetlerinin ardından teravih namazımızı kılıp evlerimize dağılıyoruz. Bu tür etkinlikler, toplumun birlik ve beraberliğini pekiştirerek Ramazan ayının manevi atmosferini yaşatmaya devam ediyor" 

ETİKETLER
Giresun Ramazan Ayı
Sıradaki Haber
Aksaraylı kadın girişimci devlet desteğiyle atıl arazisini tarıma kazandırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:13
Fransa, Rusya'daki seçimlerin "geçici işgal altındaki" Ukrayna topraklarında da yapılmasını kınadı
15:18
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 450 adet sentetik ecza ile 1 tabanca ele geçirildi
15:12
BM: Gazze'nin kuzeyinde nüfusun yüzde 70'i felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya
15:12
Motosiklet ile bisikleti çekti: O anlar kamerada
15:00
TUA ve Gezeravcı'dan "Çanakkale Zaferi" paylaşımı
14:51
İsrail Dışişleri Bakanı, ABD'li Senatör Schumer'in sözlerinin "kabul edilemez" olduğunu söyledi
Yamaç paraşütü tutkunlarının gözde adresi Kırantepe'de gökyüzü şenlendi
Yamaç paraşütü tutkunlarının gözde adresi Kırantepe'de gökyüzü şenlendi
FOTO FOKUS
Motosiklet ile bisikleti çekti: O anlar kamerada
Motosiklet ile bisikleti çekti: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ