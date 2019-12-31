Aydın'ın turistik ilçelerinden Kuşadası'nda yılbaşı dolayısıyla bir dizi emniyet tedbiri alındı.

Alınan bilgiye göre Aydın Valiliği ve İl Emniyet Müdürlüğünün aldığı tedbirler kapsamında, ilçede bu akşam 350 polis görev yapacak.

İlçenin giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Otobüs terminalinde kontroller artırıldı. Narkotik köpekleri de aramalara katıldı.

Yoğunluğun bulunduğu bölgelerde sivil polisler görevlendirildi.



Kaynak: AA