Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), kasım ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, kasımda 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 azalarak 139,1 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretimi, yüzde 7,3 artarak 74,5 milyon tona yükseldi.

Japonya'nın üretimi yüzde 10,7 azalarak 7,2 milyon tona, Almanya'nın üretimi yüzde 17,9 azalışla 2,8 milyon tona, ABD'nin üretimi de yüzde 10,5 üşüşle 6,4 milyon tona indi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise kasımda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30,7 azalarak 2,4 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde çelik üretiminin Rusya'da yüzde 9,6 azalarak 5,6 milyon tona gerilediği ve İran'da yüzde 3,9 artarak 2,9 milyon tona çıktığı tahmin ediliyor.

Bu arada, Ocak-Kasım 2022'de küresel ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 azalarak 1 milyar 691 milyon tona geriledi.