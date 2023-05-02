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Güncel
İHA 02.05.2023 17:30

Kumluca'da Yörük ateşi yakıldı

24. Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali’nin başlamasıyla Kumlucalılar özledikleri festival havasına kavuştu.

Kumluca'da Yörük ateşi yakıldı
[Fotograf: İHA]

Yörük göçü ile Kumluca’da Yörüklerin yaylaya göçlerini canlandıran vatandaşlar, Yörük kıyafetleri ve geçmişte kullanılan tarım aletleriyle, Gödene Caddesi'nden Karatepe Stadyumu'na yürüdü.

Kurulan çadırlara vatandaşlar ve turistler akın etti

Deve, eşek, at, köpek gibi hayvanlar ve geçmişte kullanılan tarım aletleriyle, çeşitli yaşam malzemelerin sergilendiği etkinliğe vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Temsili Yörük göçünün ardından kurulan çadırlara vatandaşlar ve turistler akın akın geldi.

Uluslararası boyutta olan, dünyadaki Türklerin bir araya gelebildikleri Yörük-Türkmen kültürünün yaşatıldığı bir yer olan Kumluca’da, dün akşam Yörük çadırları kuruldu ve ateş yakıldı.

Yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği çadırlarda her sene olduğu gibi Yörük kültürünün izleri nesillerden nesillere aktarıldı. 

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