500 yataklı Kars Devlet Hastanesi'nin temeli atıldı

Yenişehir Mahallesi'nde yapılması planlanan, 500 yataklı devlet hastanesinin ihalesi 2021 yılında yapıldı. Ancak artan maliyetler nedeniyle proje durduruldu. Proje için 20 Ocak 2023 tarihinde yenide ihale yapıldı.1 milyar 719 milyon liraya ihalesi yapılan devlet hastanesi; 141 dönüm açık alana ve 140 dönüm kapalı alana sahip olacak.

18 ameliyathanesi, 43 yeni doğan yoğun bakım ünitesi, 18 çocuk yoğun bakım ünitesi, 56 yataklı erişkin yoğun bakım ünitesi ve 4 de acilde yeni yoğun bakım ünitesinden oluşacak olan hastanede ayrıca 138 adet poliklinik bulunacak.

Yaklaşık 2 yıl içerisinde tamamlanması planlanan hastane tamamlandığı zaman çevre illerin yanı sıra Gürcistan, İran ve Ermenistan’dan da hasta kabul edecek.

Törende İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Zakir Lazoğlu, Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyon Başkanı Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz ve 65'inci Dönem Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Kars Milletvekili Ahmet Arslan konuşma yaptı.

Törende konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Sabahattin Aydın şöyle konuştu:

“500 yataklı Kars Bölge Hastanesi'nin bugüne kadar gecikmiş olması da biraz üzüntümüz bizim. 2021 yılından beri ihale ediliyor olmasına rağmen elde olmayan nedenlerle bugüne kadar gecikti. Aslında ilk ihaleyle bu yatırım başlayabilseydi bugün açılışını yapıyor olacaktık büyük bir ihtimalle. Bu açıdan biraz buruk bir açılış töreni yaptığımızı düşünüyorum. Ancak şunu da ifade edeyim ki; ocak ayının 20’sinde ihale yapılmış, iki hafta önce sözleşmesi yapılmış ve daha bir hafta önce yer teslimi yapılmış olmasına rağmen bugün yoğun bir şekilde inşaata başlanmış olması bizim için ciddi bir umut kaynağı. En kısa zamanda tamamlanıp açılacağını ümit ediyorum."

"Türkiye sağlık alanında tüm dünyada marka olarak kendini tescil ettirdi"

"Şehir hastaneleriyle başlayan Türkiye'de bir hastane konseptinde ve anlayışında büyük bir değişim oldu" diyen Aydın, "Eğer komşu ülkeleri de içine alan bir hizmet yelpazesine bu hastanemizi açabilirsek bu Kars ilimiz için de büyük bir kazanç olacaktır, diye düşünüyorum. Aslında bunun için fırsat şu anda Türkiye'nin elinde. Türkiye sağlık alanında tüm dünyada marka olarak kendini tescil ettirmiş durumda. Artık sadece mağdur olan sağlık hizmeti zayıf olan ülkelerden değil, batı ülkelerinden de rahatlıkla hasta kabul eden bir ülke konumundayız" dedi.

85 yaşın üzerindeki hastalara evde hizmet

85 yaşın üstündeki tüm vatandaşların artık evlerinde sağlık hizmeti verilmeye başlandığını dile getiren Aydın, şunları söyledi:

“Evde bakım, evde sağlık hizmeti hizmetlerini başlattık. Hastaneye gelemeyecek durumda olan ya da gelmese de evinde hizmet verilebilecek olan mağdur, yatağa bağımlı hastalarımıza evlerde hizmet vermeye çalışıyoruz. Hastane ve sağlık personeli yatırımı arttıkça bu hizmetin kapasitesi de artacaktır. Şu anda mevzuatımızı değiştirdik. 85 yaşın üzerinde olan talep eden tüm hastalarımızın evini önce ziyaret edip orada hizmet vermeye çalışacağız. 65 yaş üzerinde olup kronik hastalığı olan hastalarımız, talepleri halinde evde ziyaret edilerek hizmet vermeye çalışacağız. Yani sağlık hizmetlerimizi artık dört duvar içinde hastanelere sınırlı bir hizmet olmaktan çıkarıp tüm tabana yaymaya çalışıyoruz.

Bu hastanelere ne ihtiyaç var' denmişti? Pandemi dönemi başta olmak üzere bu hastanelerin ne kadar isabetli, ne kadar ileriyi gören bir anlayışla inşa edildiğini hep beraber yaşayarak görmüş olduk. Bu 500 yataklı Kars Bölge Hastanemizin de aslında gerçekten iyi planlanmış, iyi düşünülmüş, geleceği görerek adım atılmış bir yatırım olduğunu hep beraber idrak edeceğiz."