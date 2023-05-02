Artvin’e Mayıs ayında kar sürprizi

Artvin’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında düşmesiyle Mayıs ayının ilk günlerinde kar yağdı.

Yusufeli ilçesinin 2 bin 50 rakımlı Avcılar Köyü başta olmak üzere, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı doğayı beyaza bürüdü.

Avcılar Köyü sakinlerinden Burcu Gül Tüysüz, Mayıs ayında köylerine kar yağdığını belirterek koyunlarına yoğun kar yağışı nedeniyle ahırlarından çıkarmadıklarını söyledi.

Tüysüz, kar yağışı nedeniyle köy yolunun da kar nedeniyle ulaşıma kapandığını söyledi. Öte yandan Avcılar Köyü ve civarında bulunan 6 köyde kar yağışı devam ediyor.