Sultançiftliği Mahallesi Ordu Caddesi'nde akşam saatlerinde kucağında bebeğiyle yürüyen yabancı uyruklu bir kadın, peşindeki kimliği belirsiz kişi tarafından silahla başından vuruldu.

Kadını takip ettikleri belirlenen şüpheliler, saldırının ardından geldikleri otomobille kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi sürüyor.

Şüphelilerin otomobille olay yerine gelip beklediği ve kadını takip ettiği anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.