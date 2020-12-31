ÖSYM'den yapılan açıklamada "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır." denildi.

KPSS-2020/2 tercihleri ne zaman yapılacak?

Adaylar tercihlerini, 30 Aralık 2020 – 07 Ocak 2021 tarihleri arasında yapabilecekler. Tercih işlemleri, 07 Ocak 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecek

Terichler ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi ile yapılacabilecek.



KPSS-2020/2 tercih kılavuzuna nasıl ulaşılır?

Adaylar, KPSS-2020/2 Tercih Kılavuzuna ÖSYM'nin internet sitesinden erişebiliyor.

KPSS-2020/2 tercih kılavuzu için tıklayınız.