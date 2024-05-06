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Güncel
İHA 06.05.2024 11:45

Koyunlarını aramak için gittiği dağlık alanda ölü bulundu

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kayıp koyunlarını aramak için evden çıkan ve haber alınamayan Hilmi Gülsevgi'nin cansız bedeni 10 saatlik arama kurtarma çalışmasının sonunda bulundu.

Koyunlarını aramak için gittiği dağlık alanda ölü bulundu
[Fotograf: İHA]

Aydın'ın Nazilli ilçesi Uzunçam Mahallesi'nde kayıp koyunlarını bulmak için motoruyla evden çıkan Hilmi Gülsevgi'den bir daha haber alınamadı. KOAH hastası olan Gülsevgi'nin yakınları durumu ihbar etti.

Bölgeye jandarma ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, köylülerle birlikte arama kurtarma çalışması yaptı.

Yaklaşık 10 saatlik arama kurtarma çalışmalarına Aydın Filo Komutanlığı'na bağlı İHA'lar da destek verdi.

Yapılan çalışmalarda Gülsevgi'nin motosikletine ulaşan ekipler, yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki mesafede Gülsevgi'nin cansız bedenine ulaştı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

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