Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 09:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak...
Koronavirüs Bilim Kurulu ne zaman toplanacak? Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17:00’de toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapması bekleniyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantıda, vaka sayılarında artış, mutasyondaki son durum, illerde alınan tedbirler, aşılama süreci ve aşı tedariki konularının ele alınması bekleniyor.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.
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