Koronavirüs aşılarının inceleme süreci sürüyor. Testlerin ardından takvime göre aşılama başlayacak. Koronavirüs aşıları için Merkezi Hastane Randevu Sistemi üzerinden alınacak randevu ile başvurulabilecek.

Çin’den Türkiye’ye gelen koronavirüs aşılarının inceleme süreci devam ediyor.

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Birçok kişi Aile Sağlığı Merkezlerine gidip ne zaman aşı olacağını soruyor. Ancak uzmanlar, bu yoğunluğu oluşturmamak ve bulaş riskini artırmamak konusunda vatandaşları uyarıyor.

Aşıların inceleme süreci sürüyor. Testlerin ardından takvime göre aşılama başlayacak. Koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi üzerinden alınacak randevu ile başvurulacak. Bu kapsamda özel ve üniversite hastaneleri de MHRS sistemine dahil edilecek. pic.twitter.com/2AVO4YpkLa — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 6, 2021

Koronavirüs aşısı başvurusu nasıl yapılacak?

Sistem nasıl işleyecek, MHRS üzerinden nasıl randevu alınacak? Aile Hekimi Dr. Fatih Gürpınar tüm bu soruların cevaplarını TRT Haber'de verdi.

Gürpınar, koronavirüs aşısı için Merkezi Hastane Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden https://www.mhrs.gov.tr/ veya 182'den randevu alınarak başvurulabileceğini söyledi.

Özel hastaneler de sisteme dahil olacak

Özel ve üniversite hastaneleri de MHRS sistemine dahil edilecek.

Gürpinar, cep telefonlarına gelen mesajlarla vatandaşların, dolandırıcıların oyununa gelmemeleri konusunda da uyardı.