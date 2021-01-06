Mide kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören ve dün ilçeye bağlı Gemiciler Mahallesi'ndeki evinde yaşamını yitiren Esen için tören Esenler Camisi'nde tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düzenlenen törende, öğle vakti kılınan namazın ardından Esen'in cenazesi evinin önünde helallik alınmasının ardından aile mezarlığına defnedildi.

Esen'in eşi Yaşar ve oğlu Ersin Esen törende güçlükle ayakta dururken, Ece Naz Solmaz dedesini karanfillerle son yolculuğa uğurladı.

Törene, Eşref Esen'in yakınlarının yanı sıra askeri erkan, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.