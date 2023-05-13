Korkuteli Gelecek Parti yönetimi istifa ederek Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldı

Yörük, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için altılı masada gerçekleştirilen kirli siyasi pazarlıklar ve seçim kampanyalarını yaşanan çirkinlikleri milletimizin kabul edemeyeceği düzeye varmıştır. Türkiye Cumhuriyeti siyasi tarihinin en kritik seçimlerine hızla yaklaşırken Gelecek Partisi Korkuteli ilçe teşkilatı olarak Millet İttifakı'nın açık bir şekilde ülkemiz aleyhine olan siyasi pazarlıklarının ve tehlikeli emellerinin bir parçası olmak istemiyoruz. PKK güdümündeki HDP/Yeşil Sol ile hapishanelerde bulunan teröristleri serbest bırakmanın, HDP'ye bakanlık vermenin, FETÖ ile kol bağlayıp tuzak ve oyunların içine girmenin, küresel emperyalist güçlerle iş birliği içerisinde ülkemizi kaosa sürüklemenin gizli pazarlıklarını yapanların yanında saf tutanlarla siyaset yapmak bizler için imkansız hale gelmiştir” dedi.

Yörük, kendisinin ve yönetim kurulunun Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini belirterek MHP ve Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldıklarını açıkladı.