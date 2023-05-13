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Güncel
AA 13.05.2023 10:01

Kırklareli'nde otomobillerinde tabanca ele geçirilen 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri, asayiş denetiminde otomobillerinde ruhsatsız tabanca ele geçirdiği 2 şüpheli hakkında işlem başlattı.

Kırklareli'nde otomobillerinde tabanca ele geçirilen 2 şüpheli hakkında işlem başlatıldı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte farklı noktalarda oluşturduğu kontrol alanlarında asayiş denetimlerini sürdürüyor.

Ekipler, Babaeski ve Vize ilçesinde gerçekleştirdiği denetimlerde iki farklı otomobilde yaptığı aramada, 2 tabanca ve 18 mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şüpheliler, haklarında "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanu'na muhalefet" suçundan işlem yapılıp, serbest bırakıldı.

Ele geçirilen tabanca ve mermilere el konuldu.

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