Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 07:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de 91 yaşında yaşamını yitiren Kore gazisi Mehmet Almak'ın cenazesi toprağa verildi.
Organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Bingöl Hastanesinde hayatını kaybeden Kore gazisi Mehmet Almak'ın tabutu, Genç ilçesine bağlı Meşedalı köyü mezarlığına getirildi.
Burada kılınan cenaze namazının ardından Almak'ın naaşı, gece saatlerinde defnedildi.
Cenaze namazına, Almak'ın yakınları, Genç Kaymakamı Yusuf Kaptanoğlu, Genç Belediye Başkanı Mehmet Zeki Dirik ve vatandaşlar katıldı.
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