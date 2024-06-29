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Güncel
AA 29.06.2024 17:28

Konya'nın başşehir oluşunun 927. yıl dönümü kutlandı

Konya'nın, Selçuklu Devleti'ne başşehir oluşunun 927. yıl dönümü dolayısıyla "Selçuklu Darülmülkü Konya" programı düzenledi.

Konya'nın başşehir oluşunun 927. yıl dönümü kutlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Alaaddin Tepesi Alaaddin Camisi avlusunda gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu Postnişini Ahmet Sami Küçük tarafından "Gülbank" duası yapıldı.

Programa katılanlar, Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Musikisi İcra Heyeti tarafından yapılan Nevbe Merasimi'ni dinledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, burada yaptığı konuşmada, 1097 yılında başşehir olan Konya'nın, kadim medeniyete yön veren en önemli şehirlerin başında geldiğini söyledi.

Konya'nın, Anadolu'nun kültürel ve siyası şekillenmesinde kritik bir rol oynadığını vurgulayan Altay, "Selçuklu'nun kendine özgü mimarisiyle ihtişamlı bir çehreye bürünmüş, ilim ve irfan dünyamız Konya'da gelişmiş, sanatta, kültürde, ticarette ve birçok alanda bu topraklar benzersiz kazanımlara kavuşmuştur. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin hikmetli düşünceleri, Sultan Alaaddin Keykubat'ın bilge yönetimiyle Konyamız, Şems-i Tebrizi, Sadrettin Konevi, Yunus Emre, Ahi Evran gibi daha nice münevver şahsiyetlerin bıraktığı izlerle, benzeri olmayan bir şehir statüsüne kavuşmuştur." diye konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan da Konya denince akla ilmin, irfanın, hikmetin cazibe merkezi bir şehrin geldiğini belirtti.

Yapılan fetihlerin sadece fiziksel olarak toprak alınması anlamı taşımadığını dile getiren Özkan, "İnsanların aklına, fikirlerine, vicdanlarına hitap edecek derin bir medeniyet oluşturuluyor. Selçuklu'nun Konyamızda ilimle, irfanla, sanatla, zarafetle, bu kadar derinleşmesi, bütün nesiller üzerinde, tarih üzerinde çok müessir bir fonksiyon ifa ediyor." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan da Konya'nın, Selçukluların en ihtişamlı zamanlarının yaşandığı, Osmanlı'ya ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolların açıldığı şehir olduğunu söyledi.

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Konya Kültür ve Turizm Bakanlığı AK Parti
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